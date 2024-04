Lämbumist põhjustav nakkushaigus pressib Euroopasse tagasi

ECDC direktor dr Andrea Ammon ütles teadaandes: «On masendav näha, et vaatamata aastakümnete pikkusele hästi dokumenteeritud vaktsiinide ohutusele ja tõhususele, on Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna riigid ja kogu maailm endiselt silmitsi mitme vaktsiinvälditava haiguse puhanguga.» Vaktsineerituse kõrge taseme saavutamine ja hoidmine on ta sõnul koos haiguste seire ja kiire reageerimisega jätkuvalt parim viis haiguspuhangute ohjamiseks. «Vaktsiinid on kaitsnud paljusid põlvkondi ja peaksime tagama, et see on jätkuvalt nii.»