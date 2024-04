Uudset vähiravitehnoloogiat arendav Vectiopep kaasas 450 000 eurot

Vectiopep arendab uut immuunravil põhinevat vähiravimeetodit. Uuendustegevuse aluseks on ainulaadne keemiline ühend, mille abil viiakse terapeutiline RNA eriliste rakku läbivate peptiidide abil patsiendi immuunrakkudesse. Nii saavad immuunrakud infot näiteks selle kohta, millised mutatsioonid kasvajarakkudes esinevad.

Kaasatud investeeringu toel kavatseb Vectiopep teha vajalikku teadus- ja arendustegevust, et oma tehnoloogiat laiendada. Esimene suurem eesmärk on jõuda oma tehnoloogiaga kliinilisse faasi – inimkatsetusteni. Vectiopepi asutaja Kaido Kurrikoffi sõnul on see mitme aasta pikkune teekond ja praegune investeering on alles esimene samm. «Oleme tänulikud kõigile meid toetanud ingelinvestoritele ning Tartu Ülikoolile ning UniTartu Venturesile. Võime olla tänulikud, et Eesti ja Tartu on nii väikesed, et meil on võimalus kõigiga vahetult suhelda ja nõu saada,» sõnas Kurrikoff.

UniTartu Venturesi juhi Mart Maasiku sõnul kinnitab ülikool lepingu sõlmimisega, et on motiveeritud teadlasi ettevõtluses toetama. «Vectiopep on küll varases faasis ja neil on veel pikk tee minna, kuid uues osanikurollis on ülikoolil pikaajaline huvi nende arengule kaasa aidata. Samuti on neile edaspidigi toeks UniTartu Venturesi meeskond, kes annab väärtuslikku nõu ning aitab lahendada ettevõtte kasvu takistavad probleemid, kaasata kapitali ja maandada riske,» lisab Mart Maasik.

Uue ettevõtte lisandumine UniTartu Venturesi portfelli on ülikooli jaoks tähtis, sest see tähendab, et pikalt teadust teinud meeskond alustab nüüd järgmise peatükiga. Senist teadustööd jätkatakse paralleelselt ettevõtte arendamisega, et viia lahendus turule ja ka kasutajale lähemale.

Vectiopepi on asutanud Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi teadlased Kaido Kurrikoff ja Piret Arukuusk. 2022. aastal sai meeskond Tartu Ülikooli eksperimentaalarenduse toetuse ja osales eelinkubatsiooniprogrammis «Teadusest äriks!». 2023. aastal võitsid ettevõtte asutajad esikoha Startup Day süvatehnoloogiateemalisel välkkõnevõistlusel Deep Tech Pitch Match. 2022. aastal loodud Tartu Ülikooli investeerimisettevõtte UniTartu Ventures portfelli kuuluvad lisaks Vectiopepile veel Gearbox Biosciences, UP Catalyst ja Estonian Multiomics Company.