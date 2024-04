KÜSI EKSPERDILT ⟩ 29. aprillil toimub laste vaktsineerimise teemaline infotund

Terviseameti andmetel on 2023. aasta seisuga Eestis ligikaudu 25 000 kuni 16-aastast last õigeaegselt vaktsineerimata. Tervisekassa vaktsineerimise teenusejuhi Hanna Jäe sõnul võisid pandeemia ajal jääda osal lastel vaktsineerimised õigel ajal tegemata, kuna nakkusohu tõttu oli juurdepääs arstiabile raskendatud. «Samas on kindlasti lapsevanemate hulgas ka neid, kes soovivad vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta rohkem infot. Seepärast korraldame infotunni, kuhu oleme palunud inimeste küsimustele vastama valdkonna parimad eksperdid,» ütles Hanna Jäe.

Infotunnis vastavad inimeste küsimustele Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja, lastearst dr Reet Raukas, Medicum Tervisekeskuse perearst dr Tommi Ründal ja Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku ülemarst dr Kersti Kink.

Lastearst dr Reet Raukas paneb lapsevanematele südamele, et riiklikust vaktsineerimiskalendrist kinni peetaks ning vajalikke vaktsineerimisi mõjuva põhjuseta edasi ei lükataks. «Haiguse ennetamine on alati ohutum ja parem, kui riskida nakatumisel haiguse tõsiste tagajärgede ja tüsistustega. Soovitame kõigil lapsevanematel vaadata koos oma perearsti või pereõega üle, milliste vaktsiinide tegemine kas pandeemia või mõne muu põhjuse tõttu edasi lükkus või ära jäi ning teha need esimesel võimalusel,» ütles dr Reet Raukas. «Tänu vaktsineerimisele ei ole me mitmeid lastele väga ohtlikke nakkushaigusi Eestis ammu näinud ja kõik soovime, et see nii ka jääks.»

Riikliku immuniseerimiskava eesmärk on tagada laste ja noorukite õigeaegne vaktsineerimistega hõlmatus. Selleks hangib riik kõik kavas ettenähtud vaktsiinid.

Eestis võimaldatakse tasuta vaktsineerimist lastele ja noortele tuberkuloosi, B-viirushepatiidi, rotaviirusnakkuse, difteeria, teetanuse, läkaköha, punetiste, leetrite, mumpsi, lastehalvatuse, HPV ja b-tüübi hemofiilusnakkuse vastu. Täiskasvanuid vaktsineeritakse difteeria-teetanuse vastu iga kümne aasta tagant. Samuti võimaldatakse tasuta gripivaktsiini riskirühmadele, sh kuni 7-aastastele lastele.

Eesti laste hõlmatus riikliku immuniseerimiskava vaktsineerimistega on Terviseameti andmetel viimastel aastatel järsult vähenenud. WHO soovitusliku 95 protsendi asemel on Eestis mitmete vaktsineerimistega hõlmatus juba 70 protsendi piirimail. Ekspertide hinnangul tähendab see tõsist ohtu uute haiguspuhangute tekkeks.

Infotundi saab jälgida otseülekandena veebis Tervisekassa Facebooki lehe vahendusel: https://www.facebook.com/tervisekassa. Ekspertidele saab esitada küsimusi ette kuni 26. aprillini. Küsimusi saab postitada aadressil: https://forms.gle/UtNgV4QnLHiR5CiH8

Oma lapse vaktsineerimiskalendrit näeb siit: www.vaktsineeri.ee/laste-vaktsineerimine