«Perearst on ainsa erialana igakülgne ennetaja – me peame saama võimaluse pakkuda ennetustegevust ka vaimse tervise valdkonnas. Meil peaks olema võimekus pakkuda patsientide vajadustele vastavat teenust ning seda eelistatult oma keskuses, enne kui tervisemure areneb juba häireks,» kirjutab Kristjan väljaandes Perearst.

«Kõik need rahutud ja terviseärevad inimesed vajaksid tegelikult tähelepanu. Loodan, et lähiaastal saab võimalikuks psühholoogiteenuse pakkumine perearstikeskustes, lisaks peab igal keskusel olema võimalus vaimse tervise õe teenuseks. Millise koormusega ja milliste oskustega, see on arutamise teema. Vajadus on karjuv, kuid praegu on neid spetsialiste väga vähe ja õppijate arv ei taga lähiajal kuidagi vastavust reaalsele vajadusele.»