Loote arengut mõjutab rõhk emakas – sellest sõltub ka sündiva lapse nägu

University College London teadlaste uuringus leiti, et embrüo poolt tajutava hüdrostaatilise rõhu tõus võib takistada näojoonte normaalset arengut nii hiire- ja konnaembrüote kui ka inimese embrüoidide puhul (laboris inimese tüvirakkudest kasvatatud rakustruktuurid). See viitab sellele, et rõhu erinevused võivad mõjutada näo väärarengute riski.