Pooltel eestlastel on kolesteroolitase üle normi: mis vahe on heal ja halval kolesteroolil?

SYNLAB Eesti laborites eelmisel aastal analüüsitud kolesterooli proovid näitavad, et kolesteroolitase on üle normi enam kui pooltel Eesti inimestel. Samal ajal kui liigne LDL-kolesterool põhjustab tervisehädasid, on kolesterool eluks vajalik aine. Kolesterool aitab toota hormoone, D-vitamiini ja toidu seedimises osalevaid sapphappeid. SYNLABi laboriarst selgitab, mis vahe on heal ja halval kolesteroolil ning kui sageli peaks kolesteroolitaset kontrollima.