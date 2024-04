IVKHs hakati tegema kompuutertomograafilist uuringut aordist ja aordiklapist

Kõne all oleva protseduuri vajalikkuse määrab arstide konsiilium. TAVI operatsioon on mõeldud aordiklapi stenoosiga (aordiklapi ahenemisega) patsientidele, kellest enamiku moodustavad üle 75 aasta vanused inimesed. TAVI operatsiooni suur eelis on just kateetrikaudne meetod, mis ei näe ette kirurgilist operatsiooni avatud südamel. Tänu sellele on operatsiooni risk oluliselt madalam ja patsient taastub pärast operatsiooni kiiremini – umbes ühe-kahe päeva pärast suudab ta iseseisvalt liikuda, haiglaravil viibib ta keskmiselt nädal aega. Operatsiooni tegemiseks on vajalik aordi põhjalik uurimine, mille käigus on võimalik täpselt määratleda aordiklapi paigaldamiskohta. Radioloogilise uuringu pilti kirjeldab radioloog Tartus. Lisaks avaldab oma arvamust ka aordiklappide tootja meeskonnas töötav kardioloog. Patsientidele, kellele on näidustatud see operatsioon, tehakse veel mitmeid uuringuid, mille hulgas võivad olla näiteks ehhokardiograafia, elektrokardiogramm, koronarograafia.