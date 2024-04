Perearst: vaata, millised vaktsiinid võiksid lapsel praeguseks tehtud olla

Leetrid võivad lõppeda surmaga veel tänapäevalgi

Leetrite, mumpsi ja punetiste vastu vaktsineeritakse esimest korda 1-aastaselt ning kordussüst tehakse 13-aastastele. Leetrid on veel sel sajandilgi põhjustanud mitmes Euroopa riigis vaktsineerimata laste surmasid. Leetrid on ka ülinakkavad – leetrite haige võib nakatada keskmiselt 12–18 vastuvõtlikku inimest. Punetised on lapseeas ja ka täiskasvanutel üldjuhul kerge kuluga, kuid haiguse tõsidus on seotud just kaasasündinud punetiste sündroomiga. Punetiste põdemine raseduse esimesel kolmandikul võib 90-protsendilise tõenäosusega põhjustada pimeda, kurdi, südamerikkega või vaimse arengupeetusega lapse sünni. Selleks, et ennetada punetiste, leetrite ja mumpsi haigestumist ning nende tingitud ohtlikke tüsistusi, on vaja alustada vaktsineerimisega juba väikelapseeas.