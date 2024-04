JAHIMEESTE KOHUTAV SURM ⟩ Meeste ajud hävisid mõne nädalaga

Varasemad uuringud on näidanud, et mõned metsloomad, näiteks hirved, võivad nakatuda kroonilise kurnatushaigusena tuntud prioonhaigusega. Inimestel tuntakse sellest tulenevat haigust kui Creutzfeldt-Jakobi tõbe (CJD) – rahvakeeli hullu lehma tõbi, kui see on põhjustatud nakatunud veiseliha söömisest.