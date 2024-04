Valguse bioloogilist mõju on viimastel aastatel palju dokumenteeritud. On näidatud, et suurem valgustuse tase stimuleerib erksust ja kognitiivset jõudlust. Need efektid sõltuvad peamiselt võrkkesta valgustundlike rakkude alamklassist, mida nimetatakse ipRCG-deks.