Uuringus leiti, et levinud magusaine võib soolestikku kahjustada

Uuring on esimene omalaadne, mis näitab, et neotaam võib põhjustada varem tervete soolestiku bakterite haigestumist ja tungimist soolestiku seintesse, mis omakorda võib põhjustada terviseprobleeme, sealhulgas ärritunud soole sündroomi ja sepsist, ning samuti põhjustada epiteeli barjääri lagunemist, mis on osa soole seinast.