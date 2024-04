Dr Liis-Eleen Kalmer: ortodont on üheaegselt nii arst, detektiiv, insener kui ka psühholoog

Ootuste juhtimine on iseäranis oluliseks saanud sotsiaalmeedia võidukäigu jooksul. Inimesed on harjunud vaatama mõjuisikute perfektse naeratusega pilte ja ootused enda kehakuvandile vormuvad nende järgi. Paljud on unistanud säravvalgest naeratusest nagu mõnel Hollywoodi staaril või veatust hambareast. «Patsiendile on tähtis anda realistlik perspektiiv, kuhu võime ühiselt ravi lõpuks välja jõuda. Iga inimene on unikaalne ja see ongi vahva. Minu eesmärk ortodondina on leida parim lahendus, et inimese sära välja tuua,» tõi Kalmer välja.

Nõudlus ortodontilise ravi järele kasvab

Nõudlus ortodontilise ravi järele kasvab ja igal inimesel on õigustatud ootus saada kvaliteetset tervishoiuteenust. Kui inimene pöördub oma murega spetsialisti poole on oluline, et teda saaks täielikult usaldada. «Patsient tahab olla kindel, et temaga tegeleb pädev ekspert, kes on saanud põhjaliku väljaõppe,» teab Kalmer. Ta lisab, et täna on paraku tekkinud olukord, kus ortodontilist teenust osutavad ka inimesed, kellel puuduvad selles valdkonnas süvateadmised. Kalmeri sõnul on see väga alarmeeriv signaal, sest inimese tervisega seonduvad tegevused tähendavad väga suurt vastutust, kuid väga keeruline on vastutada, kui kõiki valdkonnaspetsiifilisi nüansse ei teata. «Selleks, et oma vastutust päriselt aduda ja tagada teenuse kõrge kvaliteet on tuleb ikkagi läbida põhjalik väljaõpe. See on oluline kitsaskoht, mis vajab arukat lahendust,» ütleb Kalmer.