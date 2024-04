INVESTEERIMISPANGA JÄRELDUS Kaalulangetusravimid lõikavad jalad alt mitmelgi tööstusharul

Morgan Stanley uus aruanne leidis, et inimesed, kes kasutavad GLP-1 ravimeid – sealhulgas Ozempic, Wegovy, Mounjaro ja Zepbound – vähendavad nende tarbimise ajal tubaka ja alkoholi tarbimist. GLP-1 on diabeedi ja kaalulanguse ravimite klass, mis on hiljuti saavutanud suure populaarsuse (ja müüginumbrid) tänu nende võimele suruda maha kasutaja isu.

Investeerimispank küsitles ka umbes 300 GLP-1 kasutajat nende tarbimisharjumuste kohta ravimite võtmise ajal. Panga analüütikud on varem hoiatanud, et GLP-1 ravimite kasutamise suurenemine avaldab pikaajalist survet kiirtoidumüügile, kuna kasutajad on hakanud restoranides vähem raha kulutama. Kuid nende uuring leidis samuti, et kasutajad vähendavad tubaka ja alkoholi tarbimist.