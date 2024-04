Kas pesemine ikka aitab poest ostetud söögikraamilt taimemürke eemaldada?

Kuigi puu- ja köögiviljade pesemine kraani all on levinud praktika, tekib küsimus, kas see tõesti eemaldab olulisi koguseid pestitsiidijääke.

Alustuseks on oluline märkida, et analüüsitud andmed pärinevad USA põllumajandusministeeriumi (United States Department of Agriculture ehk USDA) pestitsiidide andmeprogrammist, mis on viimase 30 aasta jooksul jälginud pestitsiidijääkide taset erinevatel puu- ja köögiviljadel. Neid mõõtmisi tehakse pärast seda, kui tooted on veega pestud ja mõnikord ka kooritud. Seega eeldatakse, et inimesed pesevad oma puu- ja köögivilju ka kodus.