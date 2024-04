Avastati, mis põhjustab vananemist ja kuidas seda lihtsalt edasi lükata

Vananemine, nähtus, mis mõjutab kõiki inimesi, on elu loomulik osa, kuid see põhjustab sageli ärevust. Negatiivsed tunded on suuresti seotud vananemisprotsessiga kaasnevate haigustega, mis vähendavad eluiga ja muudavad elukvaliteedi nigelamaks.