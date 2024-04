Eesti liigub paber-infoleheta ravimipakendite poole

Alates 1. jaanuarist 2024 saavad müügiloa hoidjad taotleda Ravimiametilt lisaks varasematele haiglaravimitele ka tervishoiutöötajate poolt manustatavate ravimite partiide vabastamist ilma ravimikarbis oleva infoleheta. Ravimitootjate Liidu ravimite registreerimisala töögrupi liikme ja katseprojekti juhi Iivi Ammoni sõnul on elektroonilise info edastamise juures oluline andmete värskus ja nende esitamise kiirus. «Paber-infolehe patsiendini jõudmise hetkeks võib kahjuks üsna tihti info olla juba vananenud – uuendatud paber-infolehe trükkimine ning ravimi tootmine võtab aega. Elektroonilist infot on aga võimalik väga kiirelt ajakohastada – praktiliselt kohe pärast andmete muutumist, samuti on võimalik inimesel infolehte lugeda rahulikult näiteks kodus juba enne ravimi apteegist ostmist,» lisas Iivi Ammon.

Ammoni sõnul on elektroonse info eelisteks ka kasutusmugavus, ligipääsetavus ja usaldusväärsus. «Elektroonilisest ravimiinfost on võimalik paremini tekstist otsida, teksti on võimalik suurendada, aga ka teksti lugemisel kasutada nägemisraskustega inimestele mõeldud rakendusi. Kindlasti on äärmiselt oluline ka elektroonilise info usaldusväärsus – juba täna on palju neid, kes otsivad internetist infot ravimite kohta, kuid guugeldades satub ette eri allikaid. Usaldusväärse info levimisel oleks kindlasti abiks, kui inimestel on teada üks ja usaldusväärne allikas, kust ravimite infolehed on leitavad, näiteks www.ravimiregister.ee,» lisas Iivi Ammon.