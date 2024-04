Südamehaiguste ja depressiooni tekkele aitab kaasa ühine asi

Alates 1990. aastatest on teada, et need kaks haigust on kuidagi seotud. Näiteks on depressiooniga inimestel suurem risk haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse, samas kui depressiooni tõhus varane ravi vähendab südame-veresoonkonnahaiguste tekkeriski poole võrra. Seevastu südamehaigusega inimestel kipub olema ka depressioon. Nendel põhjustel soovitab Ameerika südameassotsiatsioon jälgida depressiooniga teismelisi südame-veresoonkonnahaiguste suhtes, vahendab Frontiers.