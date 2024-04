Ravimata hooajalisest allergiast võib välja kujuneda raske haigus

Kevadest sügiseni on õhus erinevad allergeenid ja laias laastus jaguneb hooajaline allergia kolmeks. Märtsist maini domineerivad varaõitsvad puud nagu kask, lepp ja sarapuu, mis tekitavad paljudel inimestel allergilisi reaktsioone. Suvel võtab ohjad enda kätte heintaimede õitsemise periood, mil peamiseks ärritajaks on timut. Sügisel põhjustavad rohttaimed, eriti puju, allergiat.

Hooajalise allergia põhilised sümptomid on allergiline nohu, ninakinnisus, aevastamine ja silma sidekesta põletik ehk konjunktiviit. «Inimesed tulevad õietolmuallergiaga arsti juurde, sest nende vastu on raske võidelda ja õietolmust ei saa väga hästi hoiduda. On oluline, et patsiendid võtaksid juba ennetavalt allergiavastaseid ravimeid ja tunneksid ära selle õige momendi, kui nina läheb kinni. Tähtis roll on ka lokaalse hormooni tarvitamisel,» selgitas sisekliiniku vanemarst-õppejõud.