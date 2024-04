VAATA OTSE Arstid vastavad laste vaktsineerimist puudutavatele küsimustele

Lastearst dr Reet Raukas paneb lapsevanematele südamele, et riiklikust vaktsineerimiskalendrist kinni peetaks ning vajalikke vaktsineerimisi mõjuva põhjuseta edasi ei lükataks. «Haiguse ennetamine on alati ohutum ja parem, kui riskida nakatumisel haiguse tõsiste tagajärgede ja tüsistustega. Soovitame kõigil lapsevanematel vaadata koos oma perearsti või pereõega üle, milliste vaktsiinide tegemine kas pandeemia või mõne muu põhjuse tõttu edasi lükkus või ära jäi ning teha need esimesel võimalusel,» ütles dr Reet Raukas. «Tänu vaktsineerimisele ei ole me mitmeid lastele väga ohtlikke nakkushaigusi Eestis ammu näinud ja kõik soovime, et see nii ka jääks.»