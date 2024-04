Teadlaste sõnul leidsid nad tõhusa vahendi eesnäärmevähi vastu

Teadlastele on valmistanud peavalu, et eesnäärmevähk on üsna resistentne teatud tüüpi immunoteraapiale, mida nimetatakse immuunkontrollpunkti blokaadi (ICB) teraapiaks. ICB-teraapia blokeerib teatud valkude seondumise teiste valkudega ja sillutab teed keha võitlejarakkudele, T-rakkudele, et tappa vähk.