Sellest vähivormist annavad märku seletamatu palavik, öine higistamine ja väsimus

Krooniline lümfotsüütleukeemia (KLL) on üks verevähi vorm. See kasvaja areneb lümfotsüütidest. Lümfotsüüdid on veres ringlevad valgevererakud, mille ülesanne on organismi kaitsta haigustekitajate vastu. Kasvaja tõttu muutunud lümfotsüüdid seda ülesannet täita ei suuda. See on peamine põhjus, miks KLLi patsiendid haigestuvad kergemini ja paranevad raskemini ka tavalistest viirus- või bakterhaigustest.