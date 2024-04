Kardioloogi kuus soovitust, mis aitavad vältida infarkti ja insulti

Maailmas väga tuntud Framinghami uuring (andmeid kogutakse juba aastast 1948) tõestas, et niinimetatud õnnetud geenid võivad kahe- või kolmekordistada südamehaiguste tekkeriski. See uuring näitas ka, et südame-veresoonkonnahaiguste risk suurenes 40 protsenti nendel, kelle õdedel-vendadel oli juba mõni südame-veresoonkonnahaigus.

Kõige levinuma südame-veresoonkonnahaiguse, kõrgvererõhktõve, tekke määravad suurelt jaolt geenid. Teame, et see on pärilik haigus, kuid me ei oska praegu veel seda välja ravida, aga saame ravimitega hoida vererõhku normis sarnaselt terve inimesega. Mida rohkem arstid ja teadlased geenide mõjust teada saavad, seda suurem on tõenäosus, et kunagi suudame ka sellest haigusest täielikult jagu saada.

Geeniuuring aitab leida sobivaima ravi

Suureks abiks patsientide ravimisel on farmakogeneetika DNA paneeli määramine, mille abil saab tuvastada geneetilisi variatsioone, mis mõjutavad ravimitega ravi efektiivsust ja kõrvaltoimete riski. See võimaldab leida patsiendile kõige sobivama ravimi. Näiteks kolesterooli langetamiseks saab teada sobivat tüüpi statiini sobivas annuses, et vähendada kõrvaltoimete riski ja saada hea ravitulemus. Samuti saame analüüsi tulemustest lisasuuniseid, millist vererõhku langetavat või trombivastast preparaati on konkreetsel patsiendil kõige otstarbekam kasutada ja kuidas need ravimid omavahel just talle sobivad.