Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm laienes: uuringule on kutsutud üle 100 000 naise

Sihtrühma laiendamine on tingitud sellest, et rinnavähk on Eesti naistel endiselt kõige sagedamini esinev vähivorm – igal aastal haigestub üle 900 naise ja neist umbes veerandil on haigus avastamise hetkel juba kaugele arenenud. Rinnavähi sõeluuringul on aga lootust leida vähk varajases faasis, mil ravi on lihtsam ja kergemini talutav ning tervenemine täiesti võimalik.

«Näeme oma töös iga päev, kui oluline on vähi varajane avastamine, mistõttu julgustame kõiki naisi sõeluuringul osalema. Kliinikumi ja vähiregistri arvud näitavad selgelt, kui oluline on sõeluuring. Mida varem vähk avastada, seda paremad on ravitulemused ning võimalik tervistumine. Varajane avastamine on eriti oluline rinnavähi puhul, mistõttu julgustame naisi sõeluuringul osalema ja oma tervisest hoolima,» märkis Tartu Ülikooli kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juht dr Kristiina Ojamaa.

Tervisekassa andmed näitavad, et naised jõuavad sõeluuringule üha sagedamini. «On hea meel näha, et naised pööravad oma tervisele üha rohkem tähelepanu. Möödunud aastal võttis rinnavähi sõeluuringust osa 65 protsenti kutsututest – see on kõigi aegade rekord,» sõnas Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna. Ta lisas, et mida rohkem naisi osaleb sõeluuringul, seda vähem on rinnavähist põhjustatud surmasid.