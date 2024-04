Muudatuse eesmärk on elavdada konkurentsi ravimihulgimüüjate vahel ja suurendada haiglatele ning seeläbi patsientidele ravimite kättesaadavust. Lisaks võimaldab eelnõu haiglatel paremini planeerida oma ravimivarusid ja -kulusid.

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul lubab kavandatav muudatus laiendada haiglaapteekidele ravimite tarnijate ringi. «Hetkel kehtiva seaduse kohaselt haiglaapteegil endal ravimite sisseveo õigust ei ole ja seega peab ta ravimeid hankima Eestis registreeritud hulgimüüjatelt. Me soovime, et haiglad saaksid ravimite hankimisel olla paindlikumad, eriti olukordades, kus hulgimüüjad ei paku haiglaravis nõutavaid ravimeid või on probleeme tarnete kiirusega.»