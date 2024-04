Allergiahaigused aina sagenevad: kuidas allergilise nohu sümptomeid leevendada?

Südameapteegi farmatseudi Liina Neieri hinnangul peitub allergiahaiguste sagenemise põhjus muutunud keskkonnatingimustes. «Steriilsemas ja hügieenilisemas keskkonnas elades puutume üha vähem kokku erinevate mikroorganismidega ja muutunud on ka meie soolestiku mikrofloora, mis on oluline tasakaalustatud immuunsuse tekkeks. Usutakse ka, et oma mõju on sagedasti kasutatavatel kemikaalidel ja meie toidusedelis leiduvatel lisaainetel ehk E-ainetel,» lausus Neier.