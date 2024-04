Uus tegevuskava toetab abi erivajadustega lastele ja nende peredele

Erivajadusega lastel ja nende peredel on abi saamine tihtipeale keeruline ja aeganõudev, mistõttu jääb osa lapsi õigeaegselt abita. Abi saamine eeldab vanematelt suurt panust ning abivajaduse tõestamiseks või selle hindamiseks tuleb vajalikke andmeid ja dokumente esitada korduvalt. Keeruka ja aeganõudva protsessi tõttu võib aga lapse vajadus tugiteenuste järgi suureneda. Et neid probleemkohti lahendada, pandi paika vastav tegevuskava.

Lähiaastatel on kavas rakendada lapse- ja perekeskset juhtumikorraldust, luues lapse abivajaduse hindamist võimaldavad ning lastekaitse juhtumikorraldust ja menetlust toetavad IT-lahendused. Samuti arendatakse lastekaitse juhtumikorraldusliku töö mudelit, mis on aluseks lapse abivajaduse hindamisel ning vajaduspõhise toe pakkumisel. Olulise muudatusena luuakse valdkondade ülest andmevahetust toetavad IT-lahendused, mille alusel saavad erivajadusega last abistavad spetsialistid enda ülesannetest lähtuvalt kasutada infot, mille pinnalt on toe pakkumine lapsele ja perele vajaduspõhine, järjepidev ja probleemide süvenemist ennetav. Töös on terviseseisundist tuleneva püsiva toevajadusega lastele ning peredele sündmusteenuse loomine, mis võimaldab neile terviklikku tuge pakkuda hetkest, kui lapse terviseseisund tuvastatakse, ilma et vanem peaks endale iseseisvalt selgeks tegema, kuhu toe saamiseks pöörduda.