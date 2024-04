Avastati asi, millel on võime muuta inimese veregruppi

Punased vererakud on kaetud unikaalsete suhkrupõhiste struktuuridega, mis varieeruvad inimeseti. Mõnedel on A-tüüpi struktuurid, teistel B-tüüpi, mõnedel mõlemad ja teistel üldse mitte, mis on määratud O-veregrupiga. Immuunsüsteem ründab A- või B-tüüpi vererakke, kui pole enne nendega kokku puutunud, kuid O-tüüpi verd enamasti mitte.