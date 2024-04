Dr Külli Erlang: munarakudoonorlus peab algama siirast soovist aidata

Kuidas on tagatud munarakkude kvaliteet ja viljastamise edukus doonorluse protsessis?

Kui me oleme munarakud välja võtnud, saab labor nende küpsust mikroskoobi all hinnata. Seal on omad kvaliteediindikaatorid, mida labor kontrollib. Meil ei ole täna võimekust öelda iga munarakukohta mikroskoobi all, kas seal on normaalne arv kromosoome sees, kas see viljastub hästi või halvasti, kuigi on küll teatud morfoloogilised kriteeriumid, et kas munarakk on küps ja kvaliteetne.

Edasi on kaks võimalust. Üks on see, et me täna võtsime munarakud ja meil on juba olemas retsipient ja ka sperma, millega soovitakse munarakku viljastada. Sel juhul värske munarakk viljastatakse, arenevad embrüod kasvavad laboris, ja siis embrüo kas siirdatakse või külmutatakse. Aga võib ka juhtuda ka nii, et me külmutame munarakud ja viljastame need sobival ajal, näiteks kolme kuu pärast.

Eraldi soovin rõhutada ka viljastumise tõenäosusest. Kui meil on kümme munarakku, siis osa nendest hukkub järgmiseks päevaks, osa nendest ei viljastu, osa viljastub ja tekib embrüo, mis ei arene edasi ja sureb nt teisel või kolmandal päeval. Vaid üks-kaks embrüot osutub elujõuliseks. Kunagi ei teki olukorda, et meil on kümme munarakku, millest saab kümme embrüot ja kümme rasedust.

Milliseid müüte ringleb seoses munarakudoonorlusega?

Eks neid ole omajagu. Kindlasti ei vähenda munarakudoonorlus munasarjareservi ehk naise menopaus ei alga varem. Me saame igas tsüklis mõjutada ainult teatud folliikuleid, mis selles tsüklis niikuinii häviksid. Seega ei vähenda me sellega reservi.

Palju on räägitud ka IVF-viljastamise (IVF ehk in vitro viljastamine on maailmas üks enim kasutatav viljatusravi meetod, mille eesmärgiks on aidata kaasamunarakkude viljastamisele seemnerakkudega kehaväliselt ehk laboritingimustel ning saadud embrüo siirdamisele emaka toetavasse keskkonda) suurematest riskidest. Võin kinnitada – tänaseks ei ole leitud, et kunstliku viljastamise läbinud inimesel esineks tulevikus mingeid haigusi rohkem.

Artikkel ilmus ilmus algselt ajakirjas ITK Sõnumid (aprill 2024).