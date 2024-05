Lehmapiimast leiti midagi, mis võib vaktsiinidega imet teha

Uus uurimus King’s College'ist Londonis on näidanud, et lehmapiim sisaldab nanoosakesi, mida saab suukaudselt manustada, et muuta RNA-põhist ravi. Praegu on RNA-põhised ravimid manustatavad ainult süstide kaudu, kuid see avastus avab ukse odavamatele ja kättesaadavamatele ravivõimalustele erinevate haiguste korral.