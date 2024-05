Infarkti tekkimise ohtu suurendab üllatav argine tegur

Pilt on illustratiivne.

Rahvusvaheline müraekspertide rühm Kopenhaageni vähiinstituudist, Šveitsi troopika- ja rahvatervise instituudist, Philadelphia ülikooli Perelmani meditsiinikoolist ning südamehaiguste osakonnast Mainzi ülikooli meditsiinikeskuses on analüüsinud hiljutisi epidemioloogilisi andmeid ja leidnud veenvaid tõendeid, et transpordimüra on otseselt seotud südame- ja aju veresoonkonna haigustega.