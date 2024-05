Surmavast haigusest tekkis uudne variant – sümptomid avalduvad just seal

Mpox`i on kaht tüüpi. Esimene versioon on tõsisem ja võib tappa kuni 10 protsenti nakatunutest. Teine versioon põhjustas 2022. aasta epideemia; üle 99 protsendi nakatunutest jäi ellu.

Aafrikas on nüüd tervishoiuekspertide sõnul tuvastatud esimese tõsisema haigusvormi uus variant, mis võib olla põhjustanud Kongos Kamitugas üle 240 juhtumi ja vähemalt kolm surmajuhtumit. See on piirkond, milles peatuvad inimesed reisivad sageli ka teistesse Aafrika piirkondadesse ja kaugemale.