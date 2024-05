UURING Üle veerandi lapsevanematest leiab, et nende laps on telefoni kasutades tujukam

Peaaegu kolmveerand vastanutest tõdes, et liigne interneti ja rakenduste kasutamine on nende perekonnas probleem. Täpsemalt leidis 27 protsenti lapsevanematest, et nende nooruk on regulaarsel nutiseadmete kasutamisel tujukam ning 21 protsenti näeb, et laps on väsinum ning energiast tühi.

«Elevus uue telefoni üle võib lapse enda haardesse kiskuda ja põnevate rakenduste kinni panemine on noore jaoks keeruline. Seetõttu on oluline juba enne nutiseadmete kasutuselevõttu lapsega vestelda, et mis eesmärgil talle telefon soetatakse ning kuidas seda mõistlikult ning tervislikult kasutada,» sõnas Samsungi koolitusjuht Alari Pennar.

Kuigi suur osa vastanutest näeb telefonide regulaarsel kasutamisel oma lapses muutusi, leiavad paljud, et see on nende last igapäevaelus ka väga palju aidanud. 37 protsenti lapsevanematest näeb, et nutiseadmete kasutamine parandab õppeedukust ja 30 protsenti uuringus osalenutest leiab, et telefon aitab kaasa suhtlemisoskuste arengule ning interneti kaudu on nende nooruk leidnud endale uue põneva hobi. Lisaks toodi positiivse aspektina välja loomingulise väljenduse võimalust (25%) ning gruppidesse sobitumise tunnet (24%).

Selleks, et oma lapsele tervislikke nutiharjumusi õpetada, tuleb alustada juba varakult ning oluline on nooruki tegemistel silma peal hoida ja teda vajadusel suunata. Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar jagab nippe, kuidas oma lapse nutikasutust paremini kontrolli all hoida:

Kasuta kontrolliks mõeldud rakendusi – laste tegevuste jälgimine ja nende piiramine on tehtud ülimalt mugavaks erinevate rakenduste või telefoni funktsioonidega, nagu näiteks Google Family Link. Nende abil saad blokeerida sobimatuid veebilehti, piirata rakenduste kasutusaega ning sättida telefoni öörežiimile.

Ole eeskujuks – lapsed jäljendavad tihtipeale oma vanemate käitumismustreid ja harjumusi ehk kui pead ise nutikasutusega piiri ja kasutada telefoni eesmärgipäraselt, on suurem tõenäosus, et ka lapsed võtavad need tervislikud harjumused üle.

Loo traditsioone – üks võimalus on terve perekonnaga kokku leppida teatud kohad või ajad, millal nutiseadmeid ei kasutata. Näiteks saate luua reegli, et söögilauas on nutivaba tsoon või kui on uneaeg, jäetakse telefonid teise tuppa.

Räägi lapsega – väga oluline on oma noorukiga vestelda ning talle selgitada, miks mingid piirangud või reeglid on olulised. Avatud vestlus loob sõbraliku õhkkonna ning nii saate kumbki murede korral üksteise poole pöörduda ja ühise lahenduse leida.

Samsungi tellitud uuringu viis läbi uuringufirma Norstat, kes küsitles 2024. aasta märtsis kokku 510 Eesti inimest.