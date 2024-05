Ajakirjas BMJ (British Medical Journal) avaldatud uuring toob esile, et psilotsübiin — maagilistes seentes leiduv toimeaine — on depressioonisümptomite ravimisel tõhusam kui kontrollrühma meetodid, toetades selle potentsiaali antidepressandina.

Teadlased peavad leide julgustavateks, kuid rõhutavad, et «edasine uurimistöö on vajalik, et selgitada tegureid, mis maksimeerivad psilotsübiini ravi potentsiaali depressioonisümptomite korral».