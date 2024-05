Peaasi.ee aitas leida Eestist üle poole tuhande rõõmu loova inimese

«Rõõm, nagu ka teised tunded, kanduvad inimesi pidi edasi. Seega võib rõõmsate inimeste seltsis viibimine tõsta ka meie enda meeleolu ja tuua rohkem helgust, lootust ning optimismi meie ellu. Neid on meil praegusel ajal toimetulekuks hädasti vaja,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

«Negatiivseid asjaolusid ning tundeid märkame kergesti ning kipume neid seetõttu olulisemateks pidama. Teisalt väärivad positiivsed sündmused, meeleolud ja argielu väikesed rõõmud erilist rõhutamist, sest need aitavad stressi leevendada ja annavad energiat ka väljakutsetele vastu astuda,» lisas Oidermaa.

Peaasi.ee haridusvaldkonna juhi Marit Kannelmäe-Geertsi sõnul selgub kirjeldustest, et lapsevanemad, kolleegid ja õpilased hindavad rõõmsameelsetes õpetajates kõige enam seda, et neil on aega märgata, julgustada, küsida «kuidas läheb?» ning öelda rasketel hetkedel midagi toetavat ja sõbralikku.»