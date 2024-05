Menopausile eelneva perioodiga võib kaasneda keeruline vaimse tervise probleem

Üks elumuutvamaid perioode on naiste jaoks perimenopaus mis algab esimeste muutuste/sümptomite tekkimisega ning kestab kuni menopausini. See periood võib olenevalt inimesest kesta paar aastat, aga ka isegi 10–15 aastat.

Uus uuring on avastanud, et naistel, kes on menopausieelses staadiumis, mida iseloomustab munasarjade funktsiooni järkjärguline langus ja reproduktiivsuse vähenemine, on suurenenud risk depressiooni tekkeks.