Liigunine patsient ei saa magatud unest kosutust ja kannatab unisuse all, mis põhjustab kliiniliselt olulist kahju. Liigunisuse tõttu magab patsient ööpäevas tavalisest rohkem, samuti võib see ilmneda raskusena olla ärkvel hilisõhtul või raskusena püsida päeva jooksul ärkvel.

Liigunisus on tavaline depressiooni sümptom. Depressiivsetel noortel on see sagedam sümptom kui unetus. Täiskasvanutel on liigunisus tavaline kerge depressiooni korral, kuid raske depressiooni korral on valdav sümptom unetus. Liigunisus võib olla tingitud keemilistest ainetest või orgaanilistest haigustest, kirjutab inimene.ee.