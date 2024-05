Stressi vastu aitab õige valgus õiges kohas

Äsja avaldatud uuringus , mille viisid läbi Barcelona ülikooli teadlased, kasutati fotobiomodulatsiooni (PBM) tehnikat, mis hõlmab madala intensiivsusega valguse kasutamist, et terapeutiliselt mõjutada nii aju kui ka soolestikku. Selle lähenemisviisi eesmärk on manipuleerida aju-soolestiku telge, mis on osutunud oluliseks keha neuroloogiliste ja seedesüsteemide vahelises suhtluses.

Teadlased rakendasid PBM-ravi hiirtele, kasutades selleks Prantsuse meditsiinitehnoloogia ettevõtte REGEnLIFE poolt valmistatud seadet, mis koosneb kiivrist ja kõhupaneelist. Need on varustatud infrapuna madala taseme laserite, infrapuna ja punaste LED-tulede ning staatilise magnetväljaga. Uuring näitas, et PBM-ravi, mida manustati kuus minutit viis korda nädalas kolme nädala jooksul, suutis vältida või vähendada kroonilisest stressist põhjustatud kognitiivseid sümptomeid. Lisaks leiti, et ajus põletik vähenes ja soolestiku mikrobioomi tasemed normaliseerusid.