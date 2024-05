LTKH naistekliinik sai annetajate abiga kõrgtehnoloogilise seadme vastsündinute abistamiseks

«Tegemist on invasiivsete protseduuridega, millega alati kaasneb risk ebaõnnestuda ja mis on enamasti ka aegkriitilised. Larüngoskoop, mis on valgustatud kaabli kaudu ekraaniga ühendatud, viiakse pisikesele patsiendile suhu ja kurgus nähtav vaatepilt visualiseerub ekraanile. Nii näeme häälepeaelu paremini ja saame teha vajalikke hingamisteede protseduure vastsündinule varasemast oluliselt kiiremini, vähem valulikuna ja vähem traumeerivana,» lisas ta.

«Oleme südamest tänulikud Cityconi juhtidele, kes on soovinud toetada nende piirkonnas asuvat sünnitusmaja, et saaksime pakkuda kõige pisematele patsientidele parimaid tingimusi elu esimestel minutitel, tundidel ja päevadel. Suur tänu ka Sünnitusmajade Fondile ja kõikidele headele inimestele, kes kampaaniasse panustasid,» ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ülemarst dr Piret Veerus.

«Citycon on Sünnitusmajade Fondi partner juba teist aastat ning loodame, et see koostöö jätkub ka edaspidi. Suure südamega ettevõtjad ning sajad annetajad aitavad meil muuta emade ja beebide elu turvalisemaks. Aitäh, et aitate alustada elu,» ütles Sünnitusmajade Fondi juht Laine Randjärv.