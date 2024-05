Euroopas on tõstnud pead surmaga lõppeda võiv haigus

Kuni kuue kuu vanused imikud, kes ei ole vaktsineeritud või on osaliselt vaktsineeritud, seisavad silmitsi raskete haigusnähtude ja kõrge tüsistuste riskiga. Enamik läkaköha haiglaravi- ja surmajuhtudest esinevad just selles vanuserühmas, teatavad ECDC eksperdid.

Euroopa Liidu tervise- ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides nentis teadaandes: «Läkaköha juhtumite arvu tõus Euroopas näitab vajadust olla valvsad. See on tõsine haigus, eriti imikute puhul. Meil on olemas ohutud ja tõhusad vaktsiinid, mis võivad seda ennetada. Vaktsineerimine on meie peamine vahend elude päästmiseks ja haiguse edasise leviku peatamiseks.»

ECDC direktor Andrea Ammon ütles: «Kui me tegeleme läkaköha epideemiaga, on oluline meeles pidada, kelle elud on kaalul – meie kõige pisemate. Vaktsiinid läkaköha vastu on osutunud ohutuks ja tõhusaks ning iga meie praegune tegevus kujundab tulevikus tervist. Meil on vastutus, olles lapsevanemad või rahvatervise spetsialistid, kaitsta kõige haavatavamat rühma selle haiguse surmava mõju eest.»