Maksavähi teket võib aidata vältida lihtne vahend

Paastumine pidurdas rasvmaksahaiguse teket hiirtel, kellel juba esines maksapõletik. Teadlased tuvastasid kaks valku maksarakkudes, mis on vastutavad paastumise kaitsva efekti eest. Juba kasutuses olev ravim suudab osaliselt seda efekti jäljendada, vahendab Medical Xpress.

Kõige levinum krooniline maksahaigus on mittealkohoolne rasvmaksahaigus. Sellel võivad olla tõsised tagajärjed: kui see ravimata jätta, võib see põhjustada tõsist maksapõletikku (metaboolne düsfunktsiooniga seotud steatohepatiit), maksatsirroosi ja isegi maksavähki. Rasvmaksahaigust peetakse suuresti otseseks ülekaalu tagajärjeks.