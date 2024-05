AJUHAIGUSTELE SÄRU Miami teadlased tegid valmis nanoosakesed, mis puurivad end aju verebarjäärist läbi

Ajumetastaasid, nagu neid sekundaarseid kasvajaid nimetatakse, tekivad kõige sagedamini tahketest kasvajatest nagu rinna-, kopsu- ja jämesoolevähk ning on sageli seotud halva raviprognoosiga. Kui vähk jõuab ajju, võib ravi olla keeruline, osaliselt seetõttu, et aju verebarjäär on peaaegu läbimatu membraan, mis eraldab aju ülejäänud kehast. Sealt ei pruugi läbi pääseda sellised suured molekulid, mida mujal kehas vähiravimitena kasutada õnnestuks.

Sylvesteri meeskonna nanoosake võib ühel päeval olla kasutusel metastaaside raviks, pakkudes lisaks ka primaarse kasvaja ravi, väidab Shanta Dhar, PhD, biokeemia ja molekulaarbioloogia dotsent ning Sylvesteri tehnoloogia ja innovatsiooni abidirektor, kes juhtis uuringut. Ta on 6. mail ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud artikli peamine autor.