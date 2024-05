OHTLIK MÜRGIPUTKA Kui sinna istute, «tervitavad» teid need vähki tekitavad ained

«Meie uuringud näitasid, et sõidukite siseviimistluse materjalid eraldavad kabiiniõhku kahjulikke kemikaale,» ütles peauurija Rebecca Hoehn, teadlane Duke'i ülikoolist. «Arvestades, et keskmine juht veedab autos iga päev umbes tunni, on see oluline rahvatervise küsimus. See on eriti murettekitav pikema sõiduajaga juhtidele ning lastele, kes hingavad täiskasvanutest rohkem õhku suhtes kehakaaluga.»