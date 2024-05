Medicum tõi tipptasemel käe- ja kõnnirobotid Tallinna.

«Neuroloogiliste haigustega patsientide robootikal põhinev taastusravi on seni toimunud valdavalt Haapsalus, Tartus ja Tallinna Lastehaiglas. Medicumi kesklinna esinduses on käe- ja kõnnirobotite uusimad mudelid, mis on Eestis ainukesed. See loob pea- ja seljaajutrauma ning insuldi läbi elanud patsientidele võimaluse saada Tallinnas järjepidevat abi ja taastusravi,» selgitas Medicumi taastusravi ja rehabilitatsiooni valdkonna juht Priit Eelmäe.