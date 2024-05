VÕIMAS RAVINIPP Sünnipäraselt kurt laps tehti kuuljaks

Oxfordshire'i osariigis Eynshamist pärit Opal sündis kurdina haigusseisundi tõttu, mida nimetatakse kuulmisneuropaatiaks. See on seisund, kus ajju helisid edastavad närviimpulsid on häiritud. Selle põhjuseks võib olla rike OTOF-geenis. See geen toodab valku, mis võimaldab kõrvarakkudel kuulmisnärviga suhelda, kirjutab Times.