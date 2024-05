INIMKOND SUREKS VAKTSIINIDETA VÄLJA? Vaktsiinid on viimase poole sajandi jooksul päästnud tohutult elusid

​Rahvusvaheline tervishoiu- ja meditsiiniteadlastest koosnev meeskond, sealhulgas WHO töötajad, on leidnud, et vaktsiinide kasutamine haiguste ennetamiseks või raviks on viimase poole sajandi jooksul päästnud ligikaudu 154 miljoni inimese elu, kirjutab Medical Xpress.