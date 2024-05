Selle toiduaine igapäevane tarbimine vähendab dementsuse tekkeriski

Ajakirjas JAMA Network Open avaldatud uuringus analüüsis uurimisrühm tuhandete inimeste andmeid kahes eraldi terviseandmebaasis ja leidis, et inimestel, kes tarbisid iga päev vähemalt seitse grammi oliiviõli, oli väiksem tõenäosus surra dementsusse.

Varasemad uuringud on näidanud, et Vahemere dieedi järgimine võib enamiku inimeste jaoks kaasa tuua tervislikumad tervisenäitajad. Dieet julgustab tarbima kaunvilju, köögivilju, pähkleid, kala, piimatooteid ja oliiviõli. Selles uues uuringus leidis uurimisrühm tõendeid selle kohta, et oliiviõli rohke kasutamine sellistes dieetides võib olla üks kõige olulisemaid tegureid.