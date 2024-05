Soolatüükad on konarlikud ebatasase tiheda pinnaga käsnjad moodustised, mille keskosas võib näha väikseid musti täppe – tromboseerunud pisikesi veresooni. Soolatüükad võivad tekkida kogu kehale, näo piirkonda ja genitaalidele, kuid kõige sagedamini paiknevad need jala- või käelabadel. Jalatallal, pideva koormuse all on soolatüügas lame ja kasvab surve all sissepoole. Tüüka läbimõõt võib olla alla 1 mm, aga ka üle 1 cm.