MÜÜT VÕI TÕDE Mozarti, Straussi ja ABBA kuulamine alandab vererõhku

Ajakirjas Deutsches Arzteblatt International avaldatud uuringus leiti, et Mozarti ja Straussi muusika kuulamine 25 minuti jooksul alandas nii süstoolset vererõhku (see on siis, kui teie süda tõmbub kokku ja veri surutakse läbi arterite) kui ka diastoolset vererõhku (kui süda löökide vahel puhkab). Kui nad kuulasid regulaarselt Mozartit, Straussi või ABBAt, alandas see nende vererõhku.