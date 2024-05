Mida teha, kui puuk on hammustanud?

Mida teha, kui puuk on juba hammustanud?

Kui aga puuk on inimest juba hammustanud, siis tuleb ta, niipea kui võimalik, välja tõmmata. «Mida varem eemaldada, seda suurem on tõenäosus viirusesse mitte nakatuda,» selgitab Ojamaa.

Kui inimene teab, et teda on puuk hammustanud, siis enne igasuguse testi tegemist tuleb oodata vähemalt kümme päeva pärast hammustust. «Vahel võib kuluda kuni 30 päeva, enne kui selgub, et kas puuk jõudis inimese verre viiruse edasi anda või mitte. Harva on esinenud ka juhtumeid, kui viirus leiti inimese verest alles pärast mitme kuu möödumist,» räägib ta.