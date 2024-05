6,7 miljonit inimest USAs on ohustatud geneetilisest Alzheimeri tõvest – palju neid Eestis on?

«See geen on olnud teada üle 30 aasta ja on seostatud suurenenud riskiga Alzheimeri tõve tekkeks,» ütles dr Juan Fortea, kes on mäluüksuse juhataja neuroloogiateenistuses Sant Pau uurimisinstituudis Barcelonas, Hispaanias. «Kuid nüüd teame, et peaaegu kõik inimesed, kellel on see geen duplitseeritud lähevad üsna kindlalt Alzheimeri rajale. See on oluline, kuna nad moodustavad elanikkonnast kaks kuni kolm protsenti.»

Kui meeskonna põhjalik uuring peegeldab laiemat elanikkonda, siis see kaks kuni kolm protsenti on 6,62 kuni 9,93 miljonit ameeriklast. Ja kõik sõltub geneetilisest loositulemusest, mille korral päritakse mõlemad APOE geenitüübid mõlemalt vanemalt.

On kolm APOE geeni vormi, mis kodeerivad apolipoproteiin E valku, mis on oluline mehhanism lipoproteiinide moodustamiseks, mis transpordivad tervislikku, hädavajalikku kolesterooli vereringes. Kolmest levinud APOE vormist – e2, e3 ja e4 – on igaüks erinev geenivariat, millel on erinev risk Alzheimeri tõve tekkeks. Spektri ühes otsas on e2, mis vähendab haiguse tekkimise riski, keskel on kõige levinum e3, mis ei mõjuta haiguse levikut, ja siis e4, mida on nii palju Alzheimeriga seostatud, et seda tuntaksegi rahvakeeli kui «Alzheimeri geeni».

Kuulus näitleja Chris Hemsworth paljastas 2022. aastal, et on päranduseks saanud kaks «Alzheimeri geeni» APOE4 eksemplari – see tõstis oluliselt teadlikkust geenimõjudest haiguse tekkimise tõenäosusele.